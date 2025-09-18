Bloomberg: Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом на пути в Британию

Самолет Airbus A321 авиакомпании Spirit Airlines слишком приблизился к президентскому борту Air Force One

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Пассажирский самолет Spirit Airlines опасно приблизился к Boeing 747, которым президент США Дональд Трамп летел в Лондон. Инцидент произошел в небе Нью-Йорка, сообщает Bloomberg.

Airbus A321 рейса Spirit 1300, летевший из Форт-Лодердейла в Бостон, оказался на схожей высоте и траектории с самолетом Air Force One над Лонг-Айлендом.

Авиадиспетчер заметил сближение и несколько раз пытался предупредить экипаж Spirit о необходимости изменить курс, резко повторяя команду: "Spirit 1300, поверните на 20 градусов вправо. Немедленно!".

Самолеты оставались на безопасном расстоянии нескольких миль, однако ситуация привлекла внимание в соцсетях из-за президентского самолета и жестких замечаний диспетчера.

AIR FORCE ONE и Spirit Airlines flt NK1300 оказались слишком близко над Лонг-Айлендом, Нью-Йорк для управления воздушным движением и получает крики, в том числе и получить приказ "ВЫЙДИТЕ ИЗ IPAD"! 😂



Подсказка через @xJonNYC

Аудио через @liveatc и отслеживание через @ADSBex pic.twitter.com/sLJ0rip8sG - Thenewarea51 (@thenewarea51) 17 сентября 2025 г

В конце концов экипаж Spirit выполнил команду и подтвердил изменение маршрута. Диспетчер уточнил: "Spirit 1300, движение с вашего левого крыла на 6-8 миль. Это 747. Думаю, вы видите, кто это".

В конце он еще раз напомнил пилотам: "Обратите внимание! Отойдите от iPad!".

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что ему известно о публикациях в социальных сетях относительно инцидента, и подтвердило отсутствие каких-либо проблем с безопасностью.

"Между самолетами была соблюдена необходимая дистанция", – говорится в заявлении, направленном по электронной почте от регулятора авиации США, передает Bloomberg.

В Spirit также заявили, что во время полета самолет придерживался процедур и инструкций управления воздушным движением и совершил благополучную посадку в Бостоне.

"Безопасность всегда является нашим главным приоритетом", – отметила авиакомпания в электронном письме.