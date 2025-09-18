Bloomberg: Літак Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом на шляху до Британії

Літак Airbus A321 авіакомпанії Spirit Airlines занадто наблизився до президентського борту Air Force One

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Пасажирський літак Spirit Airlines небезпечно наблизився до Boeing 747, яким президент США Дональд Трамп летів до Лондона. Інцидент стався в небі Нью-Йорка, повідомляє Bloomberg.

Airbus A321 рейсу Spirit 1300, що летів із Форт-Лодердейла до Бостона, опинився на схожій висоті й траєкторії з літаком Air Force One над Лонг-Айлендом.

Авіадиспетчер помітив зближення і кілька разів намагався попередити екіпаж Spirit про необхідність змінити курс, різко повторюючи команду: "Spirit 1300, поверніть на 20 градусів праворуч. Негайно!".

Літаки залишалися на безпечній відстані кількох миль, однак ситуація привернула увагу в соцмережах через президентський літак і жорсткі зауваження диспетчера.

AIR FORCE ONE and Spirit Airlines flt NK1300 got too close over Long Island, New York for Air Traffic Control and get’s yelled at including getting told "GET OFF THE IPAD"! 😂



Tip via @xJonNYC

Audio via @liveatc & Tracking via @ADSBex pic.twitter.com/sLJ0rip8sG — Thenewarea51 (@thenewarea51) September 17, 2025

Зрештою екіпаж Spirit виконав команду і підтвердив зміну маршруту. Диспетчер уточнив: "Spirit 1300, рух із вашого лівого крила на 6–8 миль. Це 747. Думаю, ви бачите, хто це".

Наприкінці він ще раз нагадав пілотам: "Зверніть увагу! Відійдіть від iPad!".

Федеральне управління цивільної авіації США заявило, що йому відомо про публікації в соціальних мережах щодо інциденту, і підтвердило відсутність будь-яких проблем із безпекою.

"Між літаками було дотримано необхідну дистанцію", – йдеться в заяві, надісланій електронною поштою від регулятора авіації США, передає Bloomberg.

У Spirit також заявили, що під час польоту літак дотримувався процедур та інструкцій управління повітряним рухом і здійснив щасливу посадку в Бостоні.

"Безпека завжди є нашим пріоритетом", – зазначила авіакомпанія в електронному листі.