Bloomberg: Літак Трампа ледь не зіткнувся з пасажирським рейсом на шляху до Британії
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Пасажирський літак Spirit Airlines небезпечно наблизився до Boeing 747, яким президент США Дональд Трамп летів до Лондона. Інцидент стався в небі Нью-Йорка, повідомляє Bloomberg.

Airbus A321 рейсу Spirit 1300, що летів із Форт-Лодердейла до Бостона, опинився на схожій висоті й траєкторії з літаком Air Force One над Лонг-Айлендом.

Авіадиспетчер помітив зближення і кілька разів намагався попередити екіпаж Spirit про необхідність змінити курс, різко повторюючи команду: "Spirit 1300, поверніть на 20 градусів праворуч. Негайно!".

Літаки залишалися на безпечній відстані кількох миль, однак ситуація привернула увагу в соцмережах через президентський літак і жорсткі зауваження диспетчера.

Зрештою екіпаж Spirit виконав команду і підтвердив зміну маршруту. Диспетчер уточнив: "Spirit 1300, рух із вашого лівого крила на 6–8 миль. Це 747. Думаю, ви бачите, хто це".

Наприкінці він ще раз нагадав пілотам: "Зверніть увагу! Відійдіть від iPad!".

Федеральне управління цивільної авіації США заявило, що йому відомо про публікації в соціальних мережах щодо інциденту, і підтвердило відсутність будь-яких проблем із безпекою.

"Між літаками було дотримано необхідну дистанцію", – йдеться в заяві, надісланій електронною поштою від регулятора авіації США, передає Bloomberg.

У Spirit також заявили, що під час польоту літак дотримувався процедур та інструкцій управління повітряним рухом і здійснив щасливу посадку в Бостоні.

"Безпека завжди є нашим пріоритетом", – зазначила авіакомпанія в електронному листі.

  • Пізно ввечері 16 вересня Трамп і його дружина Меланія прибули до Великої Британії. Це другий державний візит Трампа у статусі президента, який називають історичним.
  • За даними Politico, союзники України могли залучити короля Великої Британії, щоб він допоміг переконати Трампа посилити тиск на Росію.
