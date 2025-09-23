У США заарештували чоловіка, який світив лазерною указкою в гелікоптер Трампа

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Секретна служба заарештувала чоловіка за підозрою у тому, що він світив лазерною указкою на Marine One, коли гелікоптер з президентом США Дональдом Трампом на борту вилітав із Білого дому. Про це повідомив телеканал NBC News.

Інцидент стався в суботу ввечері після того, як офіцер Секретної служби Дієго Сантьяго у формі побачив чоловіка без сорочки, який "розмовляв сам із собою й голосно говорив" на проспекті Конституції, прямо біля Еліпса, йдеться у судових документах.

Через брак світла на тротуарі офіцер Сантьяго посвітив ліхтариком на [підозрюваного] для подальшого спостереження. Підозрюваний "потім спрямував червоний лазерний промінь в обличчя офіцера Сантьяго, очевидно, у відповідь. Червоний лазерний промінь влучив у очі офіцера Сантьяго й ненадовго дезорієнтував його", йдеться у заяві.

Офіцер підійшов до чоловіка, пізніше його ідентифікували як Джейкоба Семюеля Вінклера, який "спрямував ту саму червону лазерну указку в напрямку Marine One й активував червоний лазерний промінь".

Співробітник Секретної служби сказав, що він знав, що це було "небезпечно для Marine One і всіх на борту".

У документах йдеться, що "поведінка (підозрюваного) становила ризик сліпоти від спалаху і дезорієнтації пілота, особливо під час польоту на низьких висотах поруч з іншими вертольотами (паркової поліції США, морської піхоти США) і Вашингтонського монумента".

Офіцер Сантьяго затримав чоловіка, забрав указку з його руки й надів на нього кайданки.

Потім підозрюваний став на коліна та почав говорити щось на кшталт: "Я маю попросити вибачення перед Дональдом Трампом" і "Я перепрошую перед Дональдом Трампом". Слідчі заявили, що він також мав при собі ніж з фіксованим лезом.