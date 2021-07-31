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В США женщина близко подошла к медведям в парке, потревожив их. Ее будут судить – видео

31.07.2021, 12:45
В США женщина близко подошла к медведям в парке, потревожив их. Ее будут судить – видео - Фото
Медведи Гризли (Фото - pixabay.com)

В США Саманта Деринг слишком близко подошла к медведям гризли в Йеллоустонском национальном парке, ей предъявили обвинение в нарушении покоя дикой природы. Об этом сообщает BBC.

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Деринг была в группе туристов, которые 15 мая встретили самку гризли и ее медвежат в парке. Свидетели говорят, что женщина проигнорировала предупреждение о возвращение в экскурсионный транспорт.

Она подошла к медведице и двум медвежатам, чтобы сфотографировать их. Деринг отошла от животных, когда самка начала бежать на нее.

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Публикация от Darcie Addington (@darcie_addington)

Женщине предъявили обвинения в нарушении покоя дикой природы, поскольку посетителям парка нельзя приближаться к медведям ближе, чем на 90 метров. Она должна предстать перед судом штата Вайоминг 26 августа.

  • 24 июля на Аляске береговая охрана США спасла мужчину, который в течение недели защищался от медведя гризли.
Владислав Сердюк
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суд парк медведь
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