В США нацменьшинства ограничены в доступе к банковским услугам

Банковские услуги в США для афроамериканцев не так доступны, как для белых (Фото: depositphotos.com)

Нацменьшинства в США, в частности афроамериканцы, имеют ограниченный доступ к банковским услугам, что способствует росту расового расслоения в благосостоянии граждан Соединенных Штатов. Об этом свидетельствует новое исследование McKinsey & Co, сообщает Reuters.

В районах с белым большинством на каждые 100 000 человек приходится в среднем 41 финансовое учреждение. В районах, где преобладает небелое население, таких учреждений 27.

При этом в небелых кварталах такие финансовые услуги, как кредитование в течение дня или обналичивание чеков, стоят дороже, чем в белых районах.

Кроме того, банки в небелых кварталах обычно требуют большего остатка на счету, чтобы избежать платы за обслуживание. Средний минимальный баланс в белых кварталах составил 626 долл по сравнению с 871 долл в черных кварталах.

Согласно федеральным данным, разрыв в благосостоянии между черными и белыми домохозяйствами увеличился за последние два десятилетия.

По состоянию на 2016 г, богатство средней белой семьи было в 10 раз выше, чем среднее богатство черной семьи. Чистая стоимость белого домохозяйства составляла 171 тыс долл, в то время, как среднестатистические домохозяйства чернокожих и испаноязычных семей имели средний чистый капитал в 17 600 долл и 20 700 долл, соответственно.

Американское следствие рассматривает расовую ненависть как один из мотивов подозреваемого в массовом убийстве в супермаркете Эль-Пасо, Техас, когда погибли 20 человек и еще 26 были ранены.