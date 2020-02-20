Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В США назначили прокурора "по делам Украины"

В США назначили прокурора "по делам Украины" - Фото
Ричард Донохью (Фото: EPA)
20.02.2020, 20:46

Прокурор Ричард Донохью будет оценивать, расследовать и решать вопросы, касающиеся Украины, включая открытие новых расследований

Министерство юстиции США поручило прокурору Ричарду Донохью "координировать существующие вопросы" и "оценивать, расследовать и решать любые другие вопросы, касающиеся Украины, включая открытие любых новых расследований или расширение существующих". Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что этот шаг потенциально дает генпрокурору США Уильяму Барру возможность более тщательно контролировать расследования, которые могут быть политически болезненными для власти.

Сообщается, что пока непонятно, какие именно дела попадут под компетенцию Донохью, но заместитель генерального прокурора Джеффри Розен в пояснительной записке говорит, что "несколько отдельных открытых расследований ведутся" различными прокуратурами США и правоохранительными органами в министерстве юстиции.

В соответствии с новой политикой любой новый вопрос, касающийся Украины, должен быть направлен в офис Донохью "для расследования и надлежащего рассмотрения".

CNN напоминает, что самым громким делом Минюста США с участием Украины является расследование в отношении личного адвоката Дональда Трампа – Рудольфа Джулиани и его помощников Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которое уже вызвало политические последствия, особенно учитывая недавнее расследование импичмента.

Также сообщается, что ряд других департаментов министерства юстиции США  недавно инициировали или поддерживали другие дела, которые касаются Украины – от финансовых расследований, нацеленных на украинских олигархов, до киберпреступлений.

Ричард Донохью – бывший помощник прокурора США в Бруклинском офисе, который был назначен на должность прежним генпрокурором Джеффом Сешнсом в 2018 году.

  • В октябре 2019 года Парнас и Фруман были арестованы при попытке покинуть территорию США.
  • По словам свидетелей в расследовании об импичменте Трампа, Парнас и Фруман помогали Джулиани в поиске компрометирующих материалов на сына Джо Байдена Хантера, который работал на украинскую компанию Burisma.
  • 16 января сообщалось, что Парнас рассказывал, будто Трамп еще перед инаугурацией пытался надавить на Зеленского, угрожая лишить Украину всей помощи.
  • Также он заявил, что президент США отменил в сентябре визит в Польшу из-за того, что злился на Зеленского, а не из-за урагана Дориан, который в те дни бушевал у берегов Америки.

Читайте также: Парнас получал от Насирова деньги и знакомил его с Трампом - WSJ

Еще по теме
Напишите нам
Ричард Донохью прокурор
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 