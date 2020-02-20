В США назначили прокурора "по делам Украины"

Ричард Донохью (Фото: EPA)

Министерство юстиции США поручило прокурору Ричарду Донохью "координировать существующие вопросы" и "оценивать, расследовать и решать любые другие вопросы, касающиеся Украины, включая открытие любых новых расследований или расширение существующих". Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что этот шаг потенциально дает генпрокурору США Уильяму Барру возможность более тщательно контролировать расследования, которые могут быть политически болезненными для власти.

Сообщается, что пока непонятно, какие именно дела попадут под компетенцию Донохью, но заместитель генерального прокурора Джеффри Розен в пояснительной записке говорит, что "несколько отдельных открытых расследований ведутся" различными прокуратурами США и правоохранительными органами в министерстве юстиции.

В соответствии с новой политикой любой новый вопрос, касающийся Украины, должен быть направлен в офис Донохью "для расследования и надлежащего рассмотрения".

CNN напоминает, что самым громким делом Минюста США с участием Украины является расследование в отношении личного адвоката Дональда Трампа – Рудольфа Джулиани и его помощников Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которое уже вызвало политические последствия, особенно учитывая недавнее расследование импичмента.

Также сообщается, что ряд других департаментов министерства юстиции США недавно инициировали или поддерживали другие дела, которые касаются Украины – от финансовых расследований, нацеленных на украинских олигархов, до киберпреступлений.

Ричард Донохью – бывший помощник прокурора США в Бруклинском офисе, который был назначен на должность прежним генпрокурором Джеффом Сешнсом в 2018 году.

В октябре 2019 года Парнас и Фруман были арестованы при попытке покинуть территорию США.

По словам свидетелей в расследовании об импичменте Трампа, Парнас и Фруман помогали Джулиани в поиске компрометирующих материалов на сына Джо Байдена Хантера, который работал на украинскую компанию Burisma.

16 января сообщалось, что Парнас рассказывал, будто Трамп еще перед инаугурацией пытался надавить на Зеленского, угрожая лишить Украину всей помощи.

Также он заявил, что президент США отменил в сентябре визит в Польшу из-за того, что злился на Зеленского , а не из-за урагана Дориан, который в те дни бушевал у берегов Америки.

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