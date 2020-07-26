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В США новая волна протестов: в столкновениях с митингующими ранен 21 полицейский

26.07.2020, 15:30
В США новая волна протестов: в столкновениях с митингующими ранен 21 полицейский - Фото
Полиция в Портленде (Фото - EPA - David Swanson)

В США вновь вспыхнули протесты - все из-за действий федеральных агентов в Портленде

В американском Сиэтле вспыхнула новая волна протестов, в ходе которых были арестованы 45 человек, 21 офицер полиции получил ранения. Об этом сообщает Reuters.

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Протесты вспыхнули вновь после жестоких столкновений между митингующими и федеральными агентами в Портленде, штат Орегон. 

В Сиэтле полиция была вынуждена использовать нелетальное оружие, чтобы разогнать демонстрантов, которые подожгли здание суда, а также строительную площадку, на которой строили окружную тюрьму для несовершеннолетних. 

Более 20 полицейских получили ранения в результате попадания в них кирпичей, камней и взрывчатых веществ. 

  • Массовые протесты против расизма и полицейской жестокости в США начались с убийства копом 46-летнего Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе.
  • 12 июня в Атланте один из сотрудников полиции застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса.
  • 23 июля сообщалось, что президент США Дональд Трамп решил отправить федеральных агентов в города, охваченные беспорядками, которые начались на фоне протестов против расизма.
Владислав Сердюк
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