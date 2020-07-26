В США новая волна протестов: в столкновениях с митингующими ранен 21 полицейский

В США вновь вспыхнули протесты - все из-за действий федеральных агентов в Портленде

В американском Сиэтле вспыхнула новая волна протестов, в ходе которых были арестованы 45 человек, 21 офицер полиции получил ранения. Об этом сообщает Reuters.

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Протесты вспыхнули вновь после жестоких столкновений между митингующими и федеральными агентами в Портленде, штат Орегон.

В Сиэтле полиция была вынуждена использовать нелетальное оружие, чтобы разогнать демонстрантов, которые подожгли здание суда, а также строительную площадку, на которой строили окружную тюрьму для несовершеннолетних.

Более 20 полицейских получили ранения в результате попадания в них кирпичей, камней и взрывчатых веществ.

Массовые протесты против расизма и полицейской жестокости в США начались с убийства копом 46-летнего Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе.

12 июня в Атланте один из сотрудников полиции застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса.

23 июля сообщалось, что президент США Дональд Трамп решил отправить федеральных агентов в города, охваченные беспорядками, которые начались на фоне протестов против расизма.

Владислав Сердюк

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