В США новая волна протестов: в столкновениях с митингующими ранен 21 полицейский
26.07.2020, 15:30
Полиция в Портленде (Фото - EPA - David Swanson)
В США вновь вспыхнули протесты - все из-за действий федеральных агентов в Портленде
В американском Сиэтле вспыхнула новая волна протестов, в ходе которых были арестованы 45 человек, 21 офицер полиции получил ранения. Об этом сообщает Reuters.
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Протесты вспыхнули вновь после жестоких столкновений между митингующими и федеральными агентами в Портленде, штат Орегон.
В Сиэтле полиция была вынуждена использовать нелетальное оружие, чтобы разогнать демонстрантов, которые подожгли здание суда, а также строительную площадку, на которой строили окружную тюрьму для несовершеннолетних.
Более 20 полицейских получили ранения в результате попадания в них кирпичей, камней и взрывчатых веществ.
- Массовые протесты против расизма и полицейской жестокости в США начались с убийства копом 46-летнего Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе.
- 12 июня в Атланте один из сотрудников полиции застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса.
- 23 июля сообщалось, что президент США Дональд Трамп решил отправить федеральных агентов в города, охваченные беспорядками, которые начались на фоне протестов против расизма.
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