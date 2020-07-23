Трамп отправил федеральных агентов в города: Кровавая бойня должна прекратиться

Президент США Дональд Трамп решил отправить федеральных агентов в города, охваченные беспорядками, которые начались на фоне протестов против расизма

В американские города направят сотни федеральных агентов для подавления преступности в рамках операции "Ледженд". Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Трамп заявил, что федеральные агенты отправятся в Чикаго и другие города, "управляемые мэрами-демократами и охваченные массовыми беспорядками". Также правоохранителей перебросят в Альбукерке и Канзас-Сити. Ранее федеральные силы направили в Потрленд, однако мэр города заявил, что это лишь ухудшило ситуацию с протестами. В частности, агентов упрекают в передвижении по городу в полном защитном обмундировании в автомобилях без опознавательных знаков и произвольном задержании протестующих.

В части крупных городов вырос уровень вооруженной преступности, заявляет американский президент. Трамп, комментируя это, заявил, что "мы наблюдаем радикальное движение в сторону дефинансирования, разоружения и роспуска нашей полиции". Результатом этого, по словам Трамп, стал "взрывной рост количества перестрелок, убийств, насильственных смертей и прочих отвратительных насильственных преступлений": "Эта кровавая бойня должна быть прекращена. И она будет прекращена".

Перебросу федеральных сил в Чикаго предшествовала стрельба у местного похоронного бюро, которую связывают с разборками банд. В Канзасе, куда также поедут федералы, в июне в своей кровати застрелили спящего мальчика четырех лет ЛеДженд Талиферро. Нынешняя операция по борьбе с преступностью названа в его честь.

Палата представителей Конгресса США, 22 июля, большинством одобрила законопроект о демонтаже из Капитолия статуй политических деятелей Конфедерации, сообщает DW. Теперь слово за Трампом.

Массовые протесты против расизма и полицейской жестокости в США начались с убийства копом 46-летнего Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе.

12 июня в Атланте один из сотрудников полиции застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса.

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Владислав Сердюк

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