В США одобрили первый за 20 лет новый препарат от болезни Альцгеймера

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Адухельм (адуканумаб) компании Biogen для лечения болезни Альцгеймера. Об этом сообщается на сайте управления.

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Адухельм был одобрен по ускоренному пути утверждения, который может использоваться для лекарств от серьезных или опасных для жизни заболеваний, которые обеспечивают значимое терапевтическое преимущество по сравнению с существующими методами лечения.

"Доступные в настоящее время методы лечения позволяют лечить только симптомы болезни; Этот вариант лечения является первым лечением, направленным на основной процесс болезни Альцгеймера", – сказала Патриция Каваццони, доктор медицины, директор Центра оценки и исследований лекарственных средств FDA.

В FDA говорят, что есть "существенные доказательства того, что адуканумаб уменьшает бета-амилоидные бляшки в головном мозге" и что это "с достаточной вероятностью может представлять важные преимущества для пациентов".

Справка. Болезнь Альцгеймера – необратимое прогрессирующее заболевание мозга, которое медленно разрушает память и когнитивные навыки, а в конечном итоге и способность выполнять простые задачи. Хотя конкретные причины болезни Альцгеймера полностью не известны, она характеризуется изменениями в головном мозге.

Адухельм представляет собой первый в своем роде препарат, одобренный для лечения болезни Альцгеймера. Это первое новое лечение, одобренное для лечения болезни Альцгеймера с 2003 года, и первое лечение, направленное на фундаментальную патофизиологию болезни.

Считается, что более 30 миллионов человек во всем мире страдают болезнью Альцгеймера, большинство из них старше 65 лет.

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Вадим Ребрина

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