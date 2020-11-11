Балерина с болезнью Альцгеймера вспомнила свой танец под музыку Чайковского: видео

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В Испании опубликовали видео, на котором бывшая балерина Марта Гонсалес с болезнью Альцгеймера слушает музыку, вспоминая свой танец

Бывшая профессиональная балерина Марта Гонсалес вспомнила свой танец под музыку композитора Петра Чайковского из "Лебединого озера". Об этом сообщает BBC.

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Испанская организация Asociacion Musica para Despertar, опубликовавшая видео в YouTube, использует музыку для улучшения состояния пациентов с деменцией. Врачи считают, что музыка может облегчить симптомы заболевания. 

Кадры с терапией Гонсалес меняются с видео, снятым в 1960-х, на котором она танцует партию. Тогда Гонсалес была балериной в Нью-Йорке. Последние годы жизни она провела в доме престарелых в испанской Валенсии и умерла в 2019 году. 

Недавно это видео опубликовал в Facebook актер Антонио Бандерас, благодаря чему оно получило широкое распространение в интернете. 

  • В сентябре 2019 стало известно, что знание четырех и более языков существенно снижает риск развития деменции в пожилом возрасте.

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Теги: Антонио Бандерас, балерина, болезнь Альцгеймера
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