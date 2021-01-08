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После беспорядков в Капитолии. В США подали в отставку двое министров

08.01.2021, 10:21
После беспорядков в Капитолии. В США подали в отставку двое министров - Фото
Захват Капитолия сторонниками Трампа (фото - ЕРА)

В США подали в отставку двое министров после беспорядков в Капитолии, в который в среду прорвались сторонники действующего президента США Дональда Трампа.

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Первой об отставке заявила министр транспорта Элейн Чао. Она написала в Twitter, что покинет должность с понедельника, и добавила, что "глубоко обеспокоена" событиями в здании Капитолия.

После нее подала в отставку с 8 января министр образования Бетси ДеВос, передает The New York Times, опубликовавший ее письмо Трампу.

"Такое поведение было недопустимо для нашей страны. Нет никакого сомнения в том, какое влияние ваша риторика оказала на ситуацию, и для меня это переломный момент", – говорится в ее письме президенту.

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Также в отставку подает и Элинор МакКэнс-Кац, помощник секретаря Минздрава, передает CNN.

"Я планировала остаться до тех пор, пока не произойдет смена администрации, но мои планы резко изменились, когда я увидела насильственный захват здания Капитолия. Я считаю, что такое поведение было абсолютно неприемлемым, и в глубине души я просто не могу продолжать", – заявила она.

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Марк Сировой
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