После беспорядков в Капитолии. В США подали в отставку двое министров

В США подали в отставку двое министров после беспорядков в Капитолии, в который в среду прорвались сторонники действующего президента США Дональда Трампа.

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Первой об отставке заявила министр транспорта Элейн Чао. Она написала в Twitter, что покинет должность с понедельника, и добавила, что "глубоко обеспокоена" событиями в здании Капитолия.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t — Sec. Elaine Chao (@SecElaineChao) January 7, 2021

После нее подала в отставку с 8 января министр образования Бетси ДеВос, передает The New York Times, опубликовавший ее письмо Трампу.

"Такое поведение было недопустимо для нашей страны. Нет никакого сомнения в том, какое влияние ваша риторика оказала на ситуацию, и для меня это переломный момент", – говорится в ее письме президенту.

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Также в отставку подает и Элинор МакКэнс-Кац, помощник секретаря Минздрава, передает CNN.

"Я планировала остаться до тех пор, пока не произойдет смена администрации, но мои планы резко изменились, когда я увидела насильственный захват здания Капитолия. Я считаю, что такое поведение было абсолютно неприемлемым, и в глубине души я просто не могу продолжать", – заявила она.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию. На 8 января известно о пяти погибших, в том числе о смерти офицера полиции Капитолия.

Силовики освободили Капитолий в течение четырех часов. Конгресс продолжил подсчет и официально утвердил победу Байдена.

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Марк Сировой

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