После беспорядков в Капитолии. В США подали в отставку двое министров

В США подали в отставку двое министров после беспорядков в Капитолии, в который в среду прорвались сторонники действующего президента США Дональда Трампа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Первой об отставке заявила министр транспорта Элейн Чао. Она написала в Twitter, что покинет должность с понедельника, и добавила, что "глубоко обеспокоена" событиями в здании Капитолия.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t