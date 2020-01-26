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В США подтвердили третий случай заражения коронавирусом

В США подтвердили третий случай заражения коронавирусом - Фото
Фото: Rungroj Yongrit/ЕРА
26.01.2020, 14:57

Мужчину госпитализировали в изолированные условия

Третий случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в США. Об этом сообщает Reuters.

По данным местного агентства здравоохранения, случай был зафиксирован в округе Ориндж штата Калифорния.

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Больным оказался путешественник, который вернулся из Ухани, где началась вспышка коронавируса. Мужчину госпитализировали в изолированные условия, его состояние удовлетворительное.

24 января в США зафиксировали второй случай заражения вирусом 2019-nCoV.

  • В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию.
  • LIGA.net ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой будут собраны все главные новости о вирусе.
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