В США подтвердили третий случай заражения коронавирусом

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Третий случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в США. Об этом сообщает Reuters.

По данным местного агентства здравоохранения, случай был зафиксирован в округе Ориндж штата Калифорния.

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Больным оказался путешественник, который вернулся из Ухани, где началась вспышка коронавируса. Мужчину госпитализировали в изолированные условия, его состояние удовлетворительное.

24 января в США зафиксировали второй случай заражения вирусом 2019-nCoV.

В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию.

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В Украине зафиксированы три подозрения на новый коронавирус, два из них не подтвердились.

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