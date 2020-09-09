В США полицейский несколько раз выстрелил в подростка с аутизмом

В США правоохранители расстреляли 13-летнего подростка с синдромом Аспергера, он находится в тяжелом состоянии

В американском штате Юта полицейский несколько раз выстрелил в 13-летнего подростка с синдромом Аспергера. Перед этим его мать позвонила в службу экстренной помощи и попросила помочь из-за нервного срыва у сына. Об этом сообщает BBC.

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Сейчас подросток находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту происшествия ведется расследование.

В сообщении говорится, что мама мальчика сказала оператору службы экстренной помощи, что ее сына необходимо госпитализировать. У подростка произошел нервный срыв в связи с тем, что мама впервые за год вышла на работу. Он "сильно беспокоился из-за разлуки". Подросток был безоружен, он просто злился и кричал.

При этом правоохранители заявляют, что приехали на вызов в связи с сообщением, что тот якобы "угрожал некоторым людям оружием". Когда они прибыли, то оружия у подростка не обнаружилось. Он начал убегать, один из правоохранителей открыл огонь. Подросток получил ранение плеча, лодыжки, кишечника и мочевого пузыря.

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Владислав Сердюк

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