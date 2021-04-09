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В США пять обезьян сбежали от частного коллекционера и переехали жить на кладбище: видео

09.04.2021, 09:25
В США пять обезьян сбежали от частного коллекционера и переехали жить на кладбище: видео - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В городе Цинциннати, США, местные жители заметили на кладбище необычную картину – там бегали и раскачивались на деревьях пятеро обезьян. Местные жители вызвали полицию и засняли животных на видео. По информации правоохранителей, обезьяны, скорее всего, сбежали от одного из частных коллекционеров экзотики, пишет The Guardian.

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Помочь поймать животных вызвался местный зоопарк. Пресс-секретарь зоопарка Мишель Керли заявила, что они помогут, когда это станет возможным: "сейчас мы оцениваем ситуацию, чтобы понять, можем ли мы чем-то помочь полиции, но в темноте сложно что-либо сделать".

Отмечается, что это не первый случай побега животных в истории штата Огайо – десять лет назад из зоопарка сбежало множество диких зверей. В попытке поймать их было убито 49 особей: 18 бенгальских тигров, 17 львов, а также были застрелены медведи, волки и павианы.

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Дарья Мостовая
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