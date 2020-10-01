В США раскрыли второй за месяц сайт, который связан с фабрикой троллей Пригожина – Reuters
Российские оперативники все чаще вербуют "ничего не подозревающих американцев" для написания статей в Интернете, отмечает агентство
В США раскрыли "независимое новостное агентство", которым руководили люди, обвиняемые во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в Федеральном бюро расследований.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечает агентство, так называемый Отдел новостей для граждан Америки и Европы продвигал консервативные и правые идеи. Темы, варьировались от критики в адрес кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена до критики движения Black Lives Matter.
Работал сайт по такому же принципу, как и недавно разоблаченный ресурс Peace Data: авторам статей платили от $50 до $75 за статью, и деньги отправлялись оперативно через онлайн-перевод. Также сотрудники сайта давали подробные инструкции по написанию статей и тому, как они должны быть оформлены.
После того, как Reuters связалось с руководством ресурса для получения комментариев, из всех профилей сотрудников издания были удалены любые упоминания о нем. Facebook, Linkedin и Twitter уже заблокировали все аккаунты ресурса.
Руководитель отдела расследований в компании Graphika Бен Ниммо отметил, что псевдо-агенство и Peace Data показывают, что операции по влиянию России развивались с 2016 года.
"Общая стратегия выглядит без изменений: активизировать сторонников Трампа, подавить поддержку Байдена и нацелить на обе стороны раскольнические и поляризующие послания", – сказал он.
Высокопоставленный сотрудник службы безопасности США, как отмечает Reuters, сказал, что российские оперативники все чаще вербуют "ничего не подозревающих американцев" для написания статей и размещения сообщений в Интернете.
- В феврале 2018 года специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что тринадцати россиянам предъявлены обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году по результатам расследования ФБР.
- В марте 2019 года доклад о вмешательстве России был отправлен генеральному прокурору США.
- 21 февраля 2020 СМИ писали, что разведка США предупреждала конгрессменов о планах Кремля вмешаться в выборы президента этого года и помочь Дональду Трампу избраться на второй срок.
- 25 февраля трое сенаторов-демократов потребовали немедленно ввести санкции против России за вмешательство выборы этого года.
- 11 сентября появилась информация о том, что удаленные Facebook аккаунты, связанные "фабрикой троллей" Евгения Пригожина, продвигали новый пропагандистский сайт Peace Data.
- 30 сентября США ввели санкции в отношении российских граждан, которые могли быть связаны с Агентством интернет-исследований, известным как "фабрика троллей".
Комментарии