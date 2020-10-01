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В США раскрыли второй за месяц сайт, который связан с фабрикой троллей Пригожина – Reuters

01.10.2020, 16:09
В США раскрыли второй за месяц сайт, который связан с фабрикой троллей Пригожина – Reuters - Фото
Фото: unsplash.com

Российские оперативники все чаще вербуют "ничего не подозревающих американцев" для написания статей в Интернете, отмечает агентство

В США раскрыли "независимое новостное агентство", которым руководили люди, обвиняемые во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в Федеральном бюро расследований. 

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Как отмечает агентство, так называемый Отдел новостей для граждан Америки и Европы продвигал консервативные и правые идеи. Темы, варьировались от критики в адрес кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена до критики движения Black Lives Matter.

Работал сайт по такому же принципу, как и недавно разоблаченный ресурс Peace Data: авторам статей платили от $50 до $75 за статью, и деньги отправлялись оперативно через онлайн-перевод. Также сотрудники сайта давали подробные инструкции по написанию статей и тому, как они должны быть оформлены.

После того, как Reuters связалось с руководством ресурса для получения комментариев, из всех профилей сотрудников издания были  удалены любые упоминания о нем. Facebook, Linkedin и Twitter уже заблокировали все аккаунты ресурса.

Руководитель отдела расследований в компании Graphika Бен Ниммо отметил, что псевдо-агенство и Peace Data показывают, что операции по влиянию России развивались с 2016 года.

"Общая стратегия выглядит без изменений: активизировать сторонников Трампа, подавить поддержку Байдена и нацелить на обе стороны раскольнические и поляризующие послания", – сказал он.

Высокопоставленный сотрудник службы безопасности США, как отмечает Reuters, сказал, что российские оперативники все чаще вербуют "ничего не подозревающих американцев" для написания статей и размещения сообщений в Интернете.

Станислав Стороженко
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