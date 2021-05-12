В США республиканцы отстранили одну из своих лидеров за критику Трампа

В США депутаты республиканской партии проголосовали за отстранение Лиз Чейни с руководящей должности из-за ее критики в адрес бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает BBC.

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Депутат от штата Вайоминг, дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни, Лиз Чейни с 2019 года занимала пост председателя Конференции республиканцев – это третья по рангу должность в Палате представителей.

Голосование состоялось на закрытом заседании, подавляющее большинство законодателей проголосовали за снятие Чейни.

"Мы не можем позволить бывшему президенту тащить нас назад и заставлять нас участвовать в его усилиях по разрушению нашей демократии", – сказала Чейни во время заседания.

Как отмечается, республиканцы в Палате представителей, вероятно, заменят Чейни сторонником Трампа. Это событие рассматривается как признак, что Трамп продолжает контролировать политсилу.

Сразу после голосования Чейни сказала журналистам: "Я сделаю все, что в моих силах, чтобы бывший президент никогда больше не приближался к Овальному кабинету".

Чейни неоднократно осуждала Трампа за его необоснованные заявления о том, что у него "украли" голосование на выборах 2020 года. Она была одной из 10 республиканцев, которые голосовали вместе с демократами за импичмент Трампа за подстрекательство к восстанию.

17 февраля Трамп призвал республиканцев сменить лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла, который выступил против импичмента Трампа, в то же время признав, что Трамп несет моральную и политическую ответственность за штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года.

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Наталия Медведева

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