Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.01.2019, 06:40

В США стрельба: ранены по меньшей мере двое

В США стрельба: ранены по меньшей мере двое - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в торговом центре в Солт-Лейк-Сити

Реклама
Реклама

В американском Солт-Лейк-Сити неизвестный открыл стрельбу в торговом центре. Как сообщает AP, ранены по меньшей мере два человека.

Стрелявший скрылся с места происшествия.

Реклама

Напомним, вчера в Польше было совершено нападение на мэра Гданьска Павла Адамовича.

Подозреваемый ранил мэра Гданьска ножом, выбежав на сцену во время завершения праздничного концерта большого оркестра рождественской помощи.

Позже подозреваемого задержали сотрудники полиции, им оказался 27-летний житель Гданьска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. У него обнаружили бейдж "Пресса". 

Отправить:
Распечатать:
Теги: происшествие, стрельба
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 