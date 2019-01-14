В США стрельба: ранены по меньшей мере двое

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В американском Солт-Лейк-Сити неизвестный открыл стрельбу в торговом центре. Как сообщает AP, ранены по меньшей мере два человека.

Стрелявший скрылся с места происшествия.

Реклама

Напомним, вчера в Польше было совершено нападение на мэра Гданьска Павла Адамовича.

Подозреваемый ранил мэра Гданьска ножом, выбежав на сцену во время завершения праздничного концерта большого оркестра рождественской помощи.

Позже подозреваемого задержали сотрудники полиции, им оказался 27-летний житель Гданьска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. У него обнаружили бейдж "Пресса".