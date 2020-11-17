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В США заблудившийся в горах турист "умер" в реанимации: его вернули к жизни через 45 минут

17.11.2020, 11:10
В США заблудившийся в горах турист
Фото: ЕРА

В США турист заблудился в горах и потерял сознание. Мужчину доставили в больницу, где его сердце не билось 45 минут, но врачам удалось спасти туриста

В США турист заблудился в национальном парке Маунт-Рейнир и потерял сознание из-за холода. Его сердце перестало биться на 45 минут, однако он все равно выжил. Об этом сообщает Seattle Times.

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45-летнего мужчину, потерявшего сознание в горах, эвакуировали вертолетом в больницу Сиэтла. Когда он прибыл в госпиталь, у мужчины был пульс, но вскоре его сердце остановилось. "Он умер, когда находился в отделении неотложной помощи", – заявила врач Дженель Бадулак. 

Туриста подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации - кровь перекачивается за пределы тела в удаляющий углекислый газ аппарат, а затем отправляет кровь, наполненную кислородом, обратно в организм.

Сердце мужчины начало биться спустя 45 минут. Он пришел в сознание через два дня. 

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Владислав Сердюк
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