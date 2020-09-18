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В США зафиксировали массовый мор перелетных птиц

18.09.2020, 09:40
В США зафиксировали массовый мор перелетных птиц - Фото
Певчая птица (Иллюстративное фото - depositphotos.com)

В некоторых американских штатах зафиксировали массовую гибель перелетных птиц, которая может быть связана с лесными пожарами или похолоданием

В американском штате Нью-Мехико за последние несколько дней наблюдается гибель тысячи певчих птиц. Об этом сообщает BBC.

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Причина их смерти еще неизвестна, однако предполагают, что гибель птиц связана с дымом от лесных пожаров, а может и с резким похолоданием. Профессор из местного университета Марти Десмонд считает, что число погибших птиц может достигать "миллионов". 

Свидетели говорят, что некоторые птицы странно себя вели перед смертью. В соседних штатах также сообщают об увеличении числа смертей птиц. 

Ученые говорят о сокращении популяции птиц в Северной Америке за последние годы.

Владислав Сердюк
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