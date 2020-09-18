В США зафиксировали массовый мор перелетных птиц
В некоторых американских штатах зафиксировали массовую гибель перелетных птиц, которая может быть связана с лесными пожарами или похолоданием
В американском штате Нью-Мехико за последние несколько дней наблюдается гибель тысячи певчих птиц. Об этом сообщает BBC.
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Причина их смерти еще неизвестна, однако предполагают, что гибель птиц связана с дымом от лесных пожаров, а может и с резким похолоданием. Профессор из местного университета Марти Десмонд считает, что число погибших птиц может достигать "миллионов".
Свидетели говорят, что некоторые птицы странно себя вели перед смертью. В соседних штатах также сообщают об увеличении числа смертей птиц.
Ученые говорят о сокращении популяции птиц в Северной Америке за последние годы.
- 12 декабря 2019 года сообщалось о том, что трупы сотен птиц усеяли дорогу в Уэльсе
- В январе 2020 года полиция Уэльса сообщила причину гибели этих птиц.
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