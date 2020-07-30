В США заключенные спасли охранника, которому стало плохо на рабочем месте

Надзиратель, которому стало плохо, успел открыть камеру заключенных. Они, воспользовавшись рацией, позвали на помощь

В США трое заключенных тюрьмы округа Гвиннетт штата Джорджия, спасли охранника, у которого произошел сердечный приступ на рабочем месте, пишет Daily Mail.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Когда офицер упал и разбил голову, один из арестантов начал кричать и стучать в дверь. К нему присоединились другие заключенные. Как пишет издание, шум, вероятно, привел охранника в чувства, ему удалось открыть одну из камер, после чего он снова потерял сознание. Заключенные бросились к нему и воспользовавшись рацией позвали на помощь.

Офицер находится дома под наблюдением врачей. Он рассказал, что почти ничего не помнит. Только шум, похожий на бой барабанов, и то, что кто-то выкрикивал его имя. В офисе шерифа пояснили, что, услышав грохот, Хоббс подумал, что какому-то заключённому нужна помощь. Ему удалось подняться и нажать на кнопку на панели управления, чтобы открыть двери камеры.

Полиция заявила, что арестанты не были обязаны помогать охраннику.

В 2016 году в США заключенные взломали двери камеры, чтоб помочь охраннику.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.