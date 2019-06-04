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04.06.2019, 20:28

В США запретят въезд пытавшимся вмешаться в выборы

В США запретят въезд пытавшимся вмешаться в выборы - Фото
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Подозреваемым будут отказывать в визах или депортировать

Сенат США поддержал законопроект, запрещающий въезд в Соединенные Штаты лицам, которые вмешивались в американские выборы. Об этом сообщает Голос Америки.

В тексте документа говорится, что в американской визе будут отказывать иностранным гражданам, которые нарушали законы США о голосовании, финансировании избирательных кампаний, действовали по указанию зарубежного правительства. Людей, которых заподозрят в такой деятельности, также могут депортировать с территории Соединенных Штатов.

Документ получил название Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, или коротко - DETER Act, что в переводе означает "Защита выборов от угроз путем установления ограничений".

Сообщается, что законодательная инициатива получила поддержку Сената на фоне призывов защитить выборы президента США в 2020 году от зарубежного влияния.

29 мая спецпрокурор США Роберт Мюллер констатировал факт вмешательства Кремля в выборы президента США и подчеркнул, что, если бы он был уверен в невиновности главы государства, он бы "так и сказал".

Чтобы вступить в силу, законопроект должен подписать президент США.

Ранее сообщалось, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил свой визит из-за "врагов Трампа" в его окружении. Таковым Джулиани считает Сергея Лещенко.

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Теги: виза, вмешательство в выборы, запрет на въезд
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