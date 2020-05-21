В Стокгольме переболеть коронавирусом мог уже каждый пятый, считает эпидемиолог

Стокгольм, Швеция (Фото: ЕРА)

Около 7,3% жителей столицы Швеции Стокгольма могли переболеть коронавирусом к концу апреля, государственный эпидемиолог рассчитывает, что на данный момент переболел уж каждый пятый. Об этом, со ссылкой на исследование шведского Агентства по здравоохранению, сообщает Medicalxpress.

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В ходе исследования, которое все еще продолжается, были проанализированы тесты на антитела к коронавирусу, взятые у 1104 человек в последнюю неделю апреля.

Для Стокгольма, наиболее пострадавшего от эпидемии, доля положительных тестов составила 7,3%, для других регионов страны она значительно ниже: 3,7 - 4,2%.

"Данные отражают ситуацию с эпидемией ранее в апреле, поскольку иммунной системе требуется несколько недель, чтобы выработать антитела", - говорится в заявлении агентства.

На пресс-конференции государственный эпидемиолог Андрес Тегнел заявил, что на данный момент в Стокгольме, где зарегистрирована треть всех случаев заболевания коронавирусом в стране, переболеть им могли уже более 20% населения.

25 апреля сообщалось, что Швеция не вводила жесткий карантин, поэтому многие заведения остались открытыми: фото.

30 апреля шведские власти рассказали, что считают изоляцию "вредной для здоровья", а борьбу с эпидемией - "марафоном, а не спринтом".

14 мая стало известно, что в Испании и Франции коронавирусом переболели около 4-5% населения, в то время как для коллективного иммунитета нужно не менее 65%.

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