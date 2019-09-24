В суде США экстрадированный россиянин признал вину в кибератаках

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В суде Манхеттена российский хакер Андрей Тюрин, которого экстрадировали из Грузии в США в сентябре 2018 года, признался в похищении данных около 80 млн человек. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время судебного заседания 36-летний россиянин признал себя виновным по шести пунктам обвинения. Например, во взломе компьютерных сетей компаний для получения персональных данных клиентов и поиска потенциальных жертв мошеннических финансовых схем.

"Я признал себя виновным по этим пунктам, потому что я действительно виновен", - заявил Тюрин.

Сторона обвинения попросит суд приговорить Тюрина к 15-20 годам лишения свободы. Ему инкриминируют взломы компьютерных систем банка JPMorgan Chase, брокерских контор и редакций СМИ, которые публикуют экономическую информацию.