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В суде США экстрадированный россиянин признал вину в кибератаках

В суде США экстрадированный россиянин признал вину в кибератаках - Фото
Фото: pixabay.com
24.09.2019, 10:26

Андрей Тюрин признался в похищении данных около 80 млн человек

В суде Манхеттена российский хакер Андрей Тюрин, которого экстрадировали из Грузии в США в сентябре 2018 года, признался в похищении данных около 80 млн человек. Об этом сообщает Bloomberg

Во время судебного заседания 36-летний россиянин признал себя виновным по шести пунктам обвинения. Например, во взломе компьютерных сетей компаний для получения персональных данных клиентов и поиска потенциальных жертв мошеннических финансовых схем. 

"Я признал себя виновным по этим пунктам, потому что я действительно виновен", - заявил Тюрин.

Сторона обвинения попросит суд приговорить Тюрина к 15-20 годам лишения свободы. Ему инкриминируют взломы компьютерных систем банка JPMorgan Chase, брокерских контор и редакций СМИ, которые публикуют экономическую информацию.

  • По данным следствия, в период 2012-2015 годов Тюрин проводил хакерские атаки на американские компании.
  • Тюрин действовал в составе преступной группы, три других члена которой находились в Израиле. Двое из них были арестованы в Израиле в 2015 году и экстрадированы в США в 2016-м, третьего арестовали в США в 2016-м.
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киберпреступность хакер андрей тюрин
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