В Турции превратили в мечеть еще одну византийскую церковь

Монастырь Хора относится к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО

Сегодня, 21 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении в мечеть стамбульского монастыря Хора. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Церковь Христа Спасителя в Полях, также известная как монастырь Хора, – византийская церковь, которая лучше всех в Стамбуле сохранила свой первозданный вид.

Здание построили в XI веке, и перестраивали в XIV-м.

В церкви сохранились уникальные мозаики и фрески, которые имеют историческую и художественную ценность.

Монастырь Хора относится к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как христианская церковь храм перестал действовать после падения Константинополя в 1453 году. Примерно через полвека после этого все изображения византийского периода были оштукатурены, а церковь превратили в мечеть Кари.

В 1948 году после реформ Ататюрка и реставрационных работ здание открыли для туристов как музей Кари.

Ранее этим летом Эрдоган подписал указ, который превратил в мечеть другой памятник византийского христианства, собор Святой Софии ( Айя-София ) в Стамбуле: последние 80 лет он имел статус музея.

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Наталия Медведева

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