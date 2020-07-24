Сегодня в Айя-София состоится первая за последние 85 лет мусульманская молитва

Верующих призвали к терпению и пониманию, а также попросили взять с собой защитные маски и коврики для молитвы

Сегодня в здании собора Святой Софии впервые с 1935 года пройдет пятничная мусульманская молитва, сообщает ВВС.

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Губернатор Стамбула Али Ерликая напомнил всем, кто хотел бы присутствовать на молитвенном служении о необходимости "иметь с собой маски для лица, молитвенный коврик, терпение и понимание". Всего молитву планируют посетить около 1000 человек.

Первое здание современного собора было построено в 537 году и носило название Юстиниановой базилики, а позже получило название собора Святой Софии. В 1453 году храм был преобразован в мечеть, а в 1935 году - стал объектом музейного наследия ЮНЕСКО. В 2006 году в нем было выделено небольшое помещение для проведения мусульманских религиозных обрядов.

10 июля Государственный совет Турции принял решение, что собор Святой Софии, бывший до этого дня музеем Айя-София, вновь станет мечетью.

12 июля Папа римский негативно отреагировал на такое решение, назвав присвоение статуса мечети христианскому храму "великой скорбью".

13 июля в Турции предложили "затенять" христианские мозаики и фрески во время проведения мусульманских молитв, а в Греции предложили объявить экономическую войну Турции из-за собора Святой Софии - наложить эмбарго на турецкие товары.

Дарья Мостовая

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