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Сегодня в Айя-София состоится первая за последние 85 лет мусульманская молитва

24.07.2020, 13:04
Сегодня в Айя-София состоится первая за последние 85 лет мусульманская молитва - Фото
Айя-София (kulturportali.gov.tr)

Верующих призвали к терпению и пониманию, а также попросили взять с собой защитные маски и коврики для молитвы

Сегодня в здании собора Святой Софии впервые с 1935 года пройдет пятничная мусульманская молитва, сообщает ВВС.

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Губернатор Стамбула Али Ерликая напомнил всем, кто хотел бы присутствовать на молитвенном служении о необходимости "иметь с собой маски для лица, молитвенный коврик, терпение и понимание". Всего молитву планируют посетить около 1000 человек.

Первое здание современного собора было построено в 537 году и носило название Юстиниановой базилики, а позже получило название собора Святой Софии. В 1453 году храм был преобразован в мечеть, а в 1935 году - стал объектом музейного наследия ЮНЕСКО. В 2006 году в нем было выделено небольшое помещение для проведения мусульманских религиозных обрядов.

Дарья Мостовая
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