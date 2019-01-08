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08.01.2019, 13:30

В Турции расследуют убийство посла РФ. Подозревают врага Эрдогана

В Турции расследуют убийство посла РФ. Подозревают врага Эрдогана - Фото
Реджеп Эрдогана (фото - epa)

В Турции начался суд по делу об убийстве посла РФ Андрея Карлова. Главный подозреваемый - личный враг президента Эрдогана Фетхуллах Гюлен

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Сегодня в Анкаре начался суд по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Главный подозреваемый - личный враг президента Реджепа Эрдогана Фетхуллах Гюлен. Об этом пишет Daily Sabah.

Сообщается, что кроме него на скамье подсудимых оказались еще 16 человек, в том числе член террористической группировки Гюлена Шахин Шогут. Еще четверо подозреваемых принимают участие в суде по видеосвязи. Всего же власти Турции выдвинули обвинения 28 подозреваемым.

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По информации источника, подозреваемым выдвинули обвинения в “попытке свержения конституционного строя”, “убийстве в террористических целях” и “участие в вооруженной террористической группировке”.

Aljazeera также сообщает, что вчера Турция выдала ордер на арест 100 человек, которые так или иначе могут быть связаны с Гюленом.

Карлова убили 19 декабря 2016 года в Анкаре. Исполнитель - бывший полицейский Мевлют Алтынташ, которого связывают с группировкой Гюлена.

Сейчас Гюлен и члены его группировки скрываются от турецких органов в США.

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Теги: убийство посла РФ в Турции, Турция, реджеп эрдоган, Фетхуллах Гюлен, андрей карлов
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