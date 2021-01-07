В Вашингтоне продлили чрезвычайное положение до дня инаугурации Байдена

В Вашингтоне приняли решение о продлении введенного ранее чрезвычайного положения на следующие 15 дней. Об этом говорится в заявлении пресс-службы вашингтонской мэрии.

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"Протесты переросли в насилие. Многие люди прибыли в округ (Колумбия – ред.) с оружием с целью насилия и разрушения... Они нарушили безопасность Капитолия, и их деструктивное и беспорядочное поведение может распространиться за его пределы... Трамп продолжает разжигать гнев и насилие", – говорится в сообщении.

В связи с этим мэр Вашингтона Мюриэль Баузер распорядилась продлить чрезвычайное положение на следующие 15 дней. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена должна состояться 20 января.

Вчера сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию. Погибли четыре человека.

Социальные сети Twitter, Instagram и Facebook приняли решение о временной блокировке аккаунтов Трампа.

Владислав Сердюк

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