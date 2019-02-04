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04.02.2019, 06:55

В Венесуэле отреагировали на слова Трампа о вмешательстве

В Венесуэле отреагировали на слова Трампа о вмешательстве - Фото
Хорхе Арреаса (фото - EPA)

Министр иностранных дел Венесуэлы считает, что за происходящим в стране стоят США

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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Ареаса считает, что за происходящим в стране стоят США. Об этом он заявил у себя в Twitter.

Таким образом Арреаса отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о возможном применении вооруженных сил Штатов в Венесуэле.

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"Трамп подтвердил, что именно он стоит во главе государственного переворота... Венесуэльская оппозиция находится под контролем у Трампа", - написал Арреаса.

Трамп ранее говорил, что допускает военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле.

23 января президент США признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Николаса Мадуро законно избранным президентом.

Мадуро не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война

Франция, Испания и Германия заявили, что признают Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если Мадуро не объявит в течение восьми дней о проведении досрочных президентских выборов.

По данным ООН, по состоянию на 29 января, в ходе массовых протестов в Венесуэле погибли не менее 40 человек.

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Теги: Хорхе Арреаса, венесуэла
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