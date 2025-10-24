В Венгрии в годовщину антисоветского восстания состоялись митинги власти и оппозиции

Виктор Орбан в выступлении перед сторонниками обвинил Евросоюз во втягивании в войну

Митинг в Будапеште (Фото: Zsolt Czegledi/EPA)

В четверг, 23 октября, сотни тысяч венгров заполнили улицы Будапешта в демонстрациях, организованных двумя основными политическими движениями страны перед национальными выборами следующей весной. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Эти конкурирующие митинги стали противостоянием между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и его главным политическим соперником Петером Мадяром, который, вероятно, готов предоставить многолетнему венгерскому премьеру наиболее конкурентные выборы за 15 лет его правления.

Выборы должны состояться в апреле, но точная дата голосования пока не назначена.

Сторонники Орбана собрались на мосту через Дунай в четверг утром и начали шествие к зданию венгерского парламента. Митинг, который организаторы окрестили "маршем мира", состоялся в национальный праздник Венгрии 23 октября – в память об антисоветском восстании 1956 года, подавленном войсками СССР.

Участники шествия выкрикивали лозунги в поддержку Орбана и его заявления о том, что иностранные государства хотят подтолкнуть Венгрию к прямому участию в войне России против Украины. В начале марша был развернут большой баннер с надписью: "Мы не хотим умирать за Украину".

Орбан, выступая на митинге, обвинил европейских партнеров Киева в том, что они втянули Европейский Союз в войну и готовы "направить других на смерть". Он в очередной раз выступил против членства Украины в ЕС.

Фото: Zsolt Czegledi/EPA

Фото: Zoltan Fischer/EPA

Фото: Akos Kaiser/EPA

Фото: Akos Kaiser/EPA

Позже в тот же день толпы сторонников лидера оппозиции заполнили одну из центральных площадей Будапешта и прилегающие проспекты для собственной демонстрации – одновременно антиправительственного протеста и демонстрации поддержки Мадяра и его правоцентристской партии Тиса.

Участники марша выкрикивали антиправительственные лозунги, а также "Русские, убирайтесь домой!" – рефрен из венгерского антисоветского восстания 1956 года и современный намек на мнение многих людей о том, что Орбан слишком сблизил страну с Москвой.

Выступая перед толпой своих сторонников, заполнивших огромную площадь Героев в Будапеште, Мадяр обвинил Орбана в том, что тот разрушает страну, нецелевом использовании государственных средств и в том, что он настраивает венгров друг против друга.

"Я призываю всех держаться вместе и пережить эти шесть горьких месяцев, а затем протянуть руку тем, кто собрался сегодня на другом мероприятии", — сказал Мадяр.

Он призвал присутствующих представить себе будущее, в котором "23 октября следующего года будут не две толпы, презирающие друг друга, а единая нация, которая празднует и улыбается".

Фото: Boglarka Bodnar/EPA

Фото: Boglarka Bodnar/EPA