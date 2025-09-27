Сибига заявил, что власти Венгрии сделали Украину главным фактором избирательной кампании

Андрей Сибига (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Власти Венгрии сделали Украину главным фактором избирательной кампании, считает министр иностранных дел Андрей Сибига. Такое мнение он высказал в эфире ТСН.

По его словам, высказывания министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто "переходят границы". Он вспомнил, что публично отреагировал на заявления венгерского коллеги.

"Мы не то государство, которое будет позволять унижать наше достоинство или унижать наших военных или украинский народ. И будем реагировать зеркально", — сказал Сибига.

Он упомянул, что Украина запретила въезд для трех военнослужащих из Венгрии. Также Киев отреагировал на нападки Сийярто в отношении президента Владимира Зеленского.

"Они пытаются демонизировать Украину, сделали ее главным фактором своей избирательной кампании", — акцентировал глава МИД.

Он считает, что Будапешт действует против Украины скрыто и открыто. В Киеве знают, какие месседжи власти Венгрии передают международным партнерам.

"И это действительно недружественные месседжи в отношении нашей страны", — сказал Сибига, добавив, что Украина еще имеет серьезный потенциал реагирования.

СПРАВКА. На 2026 год в Венгрии запланированы парламентские выборы. По законодательству, они должны состояться в апреле или мае. Венгерский парламент состоит из 199 депутатов. 106 из них избираются в одномандатных округах, остальные – по партийным спискам. Партии должны преодолеть барьер в 5%.