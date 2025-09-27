Сибіга заявив, що влада Угорщини зробила Україну головним фактором виборчої кампанії

Андрій Сибіга (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Влада Угорщини зробила Україну головним фактором виборчої кампанії, вважає міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Таку думку він висловив в ефірі ТСН.

За його словами, висловлювання міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто "переходять межі". Він згадав, що публічно відреагував на заяви угорського колеги.

"Ми не та держава, яка буде дозволяти принижувати нашу гідність чи принижувати наших військових або український народ. І будемо реагувати дзеркально", – сказав Сибіга.

Він згадав, що Україна заборонила в’їзд для трьох військовослужбовців з Угорщини. Також Київ відреагував на нападки Сійярто щодо президента Володимира Зеленського.

"Вони намагаються демонізувати Україну, зробили її головним фактором своєї виборчої кампанії", – акцентував глава МЗС.

Він вважає, що Будапешт діє проти України приховано й відкрито. У Києві знають, які меседжі влада Угорщини передає міжнародним партнерам.

"І це дійсно недружні меседжі щодо нашої країни", – сказав Сибіга, додавши, що Україна ще має серйозний потенціал реагування.

ДОВІДКА. На 2026 рік в Угорщині заплановані парламентські вибори. За законодавством, вони мають відбутися у квітні або травні. Угорський парламент складається зі 199 депутатів. 106 з них обираються в одномандатних округах, решта – за партійними списками. Партії повинні подолати бар’єр у 5%.