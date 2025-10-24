В Угорщині в річницю антирадянського повстання відбулися мітинги влади й опозиції – фото

Віктор Орбан у виступі перед прихильниками звинуватив Євросоюз у втягуванні у війну

Мітинг у Будапешті (Фото: Zsolt Czegledi/EPA)

У четвер, 23 жовтня, сотні тисяч угорців заповнили вулиці Будапешта в демонстраціях, організованих двома основними політичними рухами країни перед національними виборами наступної весни. Про це повідомило агентство Associated Press.

Ці мітинги, що конкурують, стали протистоянням між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і його головним політичним суперником Петером Мадяром, який, імовірно, може стати основним конкурентом на виборах угорському прем’єру за 15 років його правління.

Вибори мають відбутися у квітні, але точну дату голосування поки що не призначено.

Прихильники Орбана зібралися на мосту через Дунай у четвер вранці й розпочали ходу до будівлі угорського парламенту. Мітинг, який організатори охрестили "маршем миру", відбувся у національне свято Угорщини 23 жовтня – на згадку про антирадянське повстання 1956 року, придушене військами СРСР.

Учасники ходи вигукували гасла на підтримку Орбана та його заяви про те, що іноземні держави хочуть підштовхнути Угорщину до прямої участі у війні Росії проти України. На початку маршу було розгорнуто великий банер із написом: "Ми не хочемо помирати за Україну".

Орбан, виступаючи на мітингу, звинуватив європейських партнерів Києва в тому, що вони втягнули Європейський Союз у війну й готові "спрямувати інших на смерть". Він вчергове виступив проти членства України в ЄС.

Фото: Zsolt Czegledi/EPA

Фото: Zoltan Fischer/EPA

Фото: Akos Kaiser/EPA

Фото: Akos Kaiser/EPA

Пізніше того самого дня натовпи прихильників лідера опозиції заповнили одну з центральних площ Будапешта й прилеглі проспекти для власної демонстрації – одночасно антиурядового протесту та демонстрації підтримки Мадяра і його правоцентристської партії Тиса.

Учасники маршу вигукували антиурядові гасла, а також "Росіяни, забирайтеся додому!" – рефрен з угорського антирадянського повстання 1956 року та сучасний натяк на думку багатьох людей про те, що Орбан надто зблизив країну з Москвою.

Виступаючи перед натовпом своїх прихильників, що заповнили величезну площу Героїв у Будапешті, Мадяр звинуватив Орбана в тому, що той руйнує країну, нецільовому використанні державних коштів і в тому, що він налаштовує угорців один проти одного.

"Я закликаю всіх триматися разом і пережити ці шість гірких місяців, а потім простягнути руку тим, хто зібрався сьогодні на іншому заході", – сказав Мадяр.

Він закликав присутніх уявити собі майбутнє, в якому "23 жовтня наступного року будуть не два натовпи, які зневажають один одного, а єдина нація, яка святкує і посміхається".

Фото: Boglarka Bodnar/EPA

Фото: Boglarka Bodnar/EPA