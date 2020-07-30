В Японии произошел взрыв в ресторане: один человек погиб, 18 раненых - фото
Пожарные службы и полиция считают, что взрыв случился из-за утечки газа
Сегодня, 30 июля, в японском городе Корияма, которое находится в префектуре Фукусима, произошел взрыв в ресторане. В результате инцидента погиб один человек и еще 18 получили ранения, сообщает Kyodo News.
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Взрыв произошел около 9:00 по местному времени. Пожарные службы и полиция считают, что он был вызван утечкой газа.
Ресторан, который находился на финальной стадии ремонта, уже завтра должен был принимать посетителей.
Из-за взрыва также пострадали окружающие дома, а сам ресторан полностью уничтожен.
В полиции добавляют, что пока сохраняется угроза повторного взрыва.
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