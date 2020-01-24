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В Японии зафиксирован второй случай заражения коронавирусом

В Японии зафиксирован второй случай заражения коронавирусом - Фото
Фото: Alex Plaveski/ЕРА
24.01.2020, 09:35

Жителей Японии призвали не поддаваться панике

Власти Японии заявили о втором случае заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Yomiuri Shimbun.

В Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии уточнили, что вирус был обнаружен  у 40-летнего гражданина Китая, который недавно вернулся из Ухани.

Жителей Японии призвали не поддаваться панике, рекомендовали носить медицинские маски и тщательно мыть руки.

Первый случай заражения коронавирусом в Японии зафиксировали 16 января у 30-летнего мужчины из префектуры Канагава, который ранее посещал Ухань.

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