В Японии зафиксирован второй случай заражения коронавирусом

Власти Японии заявили о втором случае заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Yomiuri Shimbun.
В Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии уточнили, что вирус был обнаружен у 40-летнего гражданина Китая, который недавно вернулся из Ухани.
Жителей Японии призвали не поддаваться панике, рекомендовали носить медицинские маски и тщательно мыть руки.
Первый случай заражения коронавирусом в Японии зафиксировали 16 января у 30-летнего мужчины из префектуры Канагава, который ранее посещал Ухань.
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