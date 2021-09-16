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Вагоны для вакцинированных. В Латвии привитым разрешили не носить маски в поездах

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 11:54
Вагоны для вакцинированных. В Латвии привитым разрешили не носить маски в поездах - Фото
Фото: EPA/Laurent Gillieron

В Латвии на отдельных маршрутах поездов появились вагоны для вакцинированных от коронавируса пассажиров. В них можно ездить без масок и не соблюдать ограничения по заполняемости, сообщает Delfi.

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Спецвагоны пустили на маршруты с 15 сентября. Обычные вагоны не должны быть заполнены более чем на 85%.

Чтобы ездить в спецвагоне, кроме COVID-сертификата при себе нужно иметь паспорт или ID-карту. Также пассажирам могут понадобиться маски для посещения туалетов в соседних вагонах.

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Большинство кондукторов в Латвии уже имеют приложения для считывания COVID-сертификатов.

  • 15 августа 2021 года Кабинет министров продлил срок действия COVID-сертификатов. Теперь они будут актуальны до 365 дней.  
  • В Минздраве заявляли, что новые внутренние СOVID-сертификаты можно будет получить уже после первой прививки. Сертификаты можно получить с помощью платформы Дія.
Кумбер Елизавета
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Латвия вакцинация вакцина прививка поезд коронавирус COVID-19 COVID-сертификаты
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