Вагоны для вакцинированных. В Латвии привитым разрешили не носить маски в поездах
16.09.2021, 11:54
Фото: EPA/Laurent Gillieron
В Латвии на отдельных маршрутах поездов появились вагоны для вакцинированных от коронавируса пассажиров. В них можно ездить без масок и не соблюдать ограничения по заполняемости, сообщает Delfi.
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Спецвагоны пустили на маршруты с 15 сентября. Обычные вагоны не должны быть заполнены более чем на 85%.
Чтобы ездить в спецвагоне, кроме COVID-сертификата при себе нужно иметь паспорт или ID-карту. Также пассажирам могут понадобиться маски для посещения туалетов в соседних вагонах.
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Большинство кондукторов в Латвии уже имеют приложения для считывания COVID-сертификатов.
- 15 августа 2021 года Кабинет министров продлил срок действия COVID-сертификатов. Теперь они будут актуальны до 365 дней.
- В Минздраве заявляли, что новые внутренние СOVID-сертификаты можно будет получить уже после первой прививки. Сертификаты можно получить с помощью платформы Дія.
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