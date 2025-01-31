Вблизи Пекина строят военный командный центр, он будет больше Пентагона в 10 раз – FT

Фото: Financial Times

В западной части Пекина китайские военные строят масштабный комплекс, который может стать самым большим в мире военным командным центром. По оценкам американской разведки, его площадь будет по меньшей мере в 10 раз больше Пентагона, пишет Financial Times.

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Строительство началось в середине 2024 года и быстро развивается, спутниковые снимки показывают строительную площадку площадью примерно 1500 акров в 30 км юго-западнее Пекина с глубокими ямами, где могут быть построены крупные бункеры.

Проект, известный как "Пекинский военный город", предусматривает создание подземных бункеров для защиты военного руководства, в частности, лидера Си Цзиньпина, в случае конфликтов, включая ядерную войну. Этот комплекс может стать основой передового потенциала Китая в области ядерной безопасности и военных операций.

Прогнозируется, что объект станет крупнейшим военным командным центром в мире, превысив по размерам Пентагон не менее 10 раз.

Строительство продолжается активными темпами, несмотря на общий кризис в секторе недвижимости Китая. На площадке работают десятки кранов, а место находится под усиленной охраной с ограничениями на доступ и использование беспилотников. Этот объект не рекламируется как коммерческий и вся информация о нем тщательно скрыта.

Китайские военные могут рассматривать новый центр как защиту от современных американских боеприпасов, которые могут уничтожить бункеры, а также как возможность безопасности в условиях потенциальной ядерной угрозы. Строительство этого стратегического объекта проходит на фоне подготовки Китая к возможным военным действиям, в частности в контексте Тайваня.

Фото: FT

В начале января издание Naval News писало, что Китай строит флот барж с дорожными мостами или пирсами, выступающими из носов судов. Аналитики предполагают, что эти конструкции позволяют разгружать танки и другую технику, которые могут быть использованы для попытки вторжения на Тайвань.