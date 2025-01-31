Поблизу Пекіна будують військовий командний центр, удесятеро більший за Пентагон – FT
У західній частині Пекіна китайські військові будують масштабний комплекс, який може стати найбільшим у світі військовим командним центром. За оцінками американської розвідки, його площа буде щонайменше в 10 разів більша за Пентагон, пише Financial Times.
Будівництво розпочалося в середині 2024 року і швидко розвивається. Супутникові знімки показують будівельний майданчик площею приблизно 1500 акрів за 30 км на південний захід від Пекіна з глибокими ямами, де можуть бути побудовані великі бункери.
Проєкт, відомий як "Пекінське військове місто", передбачає створення підземних бункерів для захисту військового керівництва, зокрема лідера Сі Цзіньпіна, в разі конфліктів, включно з ядерною війною. Цей комплекс може стати основою для передового потенціалу Китаю в галузі ядерної безпеки та військових операцій.
Прогнозується, що обʼєкт стане найбільшим військовим командним центром у світі, перевищивши за розмірами Пентагон щонайменше в 10 разів.
Будівництво триває активними темпами, попри загальну кризу в секторі нерухомості Китаю. На майданчику працюють десятки кранів, а місце перебуває під посиленою охороною з обмеженнями на доступ і використання безпілотників. Цей об'єкт не рекламується як комерційний, і вся інформація про нього ретельно прихована.
Китайські військові можуть розглядати новий центр як захист від сучасних американських боєприпасів, що можуть знищити бункери, а також як можливість для збереження безпеки в умовах потенційної ядерної загрози. Будівництво цього стратегічного об'єкта відбувається на фоні підготовки Китаю до можливих військових дій, зокрема у контексті Тайваню.
На початку січня видання Naval News писало, що Китай будує флот барж із дорожніми мостами або пірсами, що виступають із носів суден. Аналітики припускають, що ці конструкції дають змогу розвантажувати танки й іншу техніку, що може бути використано для спроби вторгнення на Тайвань.
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