Поблизу Пекіна будують військовий командний центр, удесятеро більший за Пентагон – FT

Фото: Financial Times

У західній частині Пекіна китайські військові будують масштабний комплекс, який може стати найбільшим у світі військовим командним центром. За оцінками американської розвідки, його площа буде щонайменше в 10 разів більша за Пентагон, пише Financial Times.

Будівництво розпочалося в середині 2024 року і швидко розвивається. Супутникові знімки показують будівельний майданчик площею приблизно 1500 акрів за 30 км на південний захід від Пекіна з глибокими ямами, де можуть бути побудовані великі бункери.

Проєкт, відомий як "Пекінське військове місто", передбачає створення підземних бункерів для захисту військового керівництва, зокрема лідера Сі Цзіньпіна, в разі конфліктів, включно з ядерною війною. Цей комплекс може стати основою для передового потенціалу Китаю в галузі ядерної безпеки та військових операцій.

Прогнозується, що обʼєкт стане найбільшим військовим командним центром у світі, перевищивши за розмірами Пентагон щонайменше в 10 разів.

Будівництво триває активними темпами, попри загальну кризу в секторі нерухомості Китаю. На майданчику працюють десятки кранів, а місце перебуває під посиленою охороною з обмеженнями на доступ і використання безпілотників. Цей об'єкт не рекламується як комерційний, і вся інформація про нього ретельно прихована.

Китайські військові можуть розглядати новий центр як захист від сучасних американських боєприпасів, що можуть знищити бункери, а також як можливість для збереження безпеки в умовах потенційної ядерної загрози. Будівництво цього стратегічного об'єкта відбувається на фоні підготовки Китаю до можливих військових дій, зокрема у контексті Тайваню.

Фото: FT

На початку січня видання Naval News писало, що Китай будує флот барж із дорожніми мостами або пірсами, що виступають із носів суден. Аналітики припускають, що ці конструкції дають змогу розвантажувати танки й іншу техніку, що може бути використано для спроби вторгнення на Тайвань.