Вечеринки от Помпео на 900 гостей. В Госдепе планируют устроить праздник в разгар эпидемии

Госсекретарь США Майкл Помпео решил организовать в Белом доме праздничные приемы – на один из них уже пригласили 900 гостей, еще 180 иностранных послов в США получили приглашения на второй. Мероприятия состоятся несмотря на разгар коронавирусной эпидемии, передает CNN.

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Предполагается, что вечеринки пройдут в оффлайн-формате – на них гостям будут предложены закуски и напитки. При этом, в Госдепартаменте подчеркнули, что во время мероприятий обязательным будет ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Вместе с тем, ряд чиновников департамента раскритиковали такое решение, назвав его безответственным. "Что заставляет говорить<...>что они держат вирус под контролем, когда в здании буквально бушует эпидемия", – отметил один из них.

1 декабря стало известно, что первые случаи коронавируса могли появиться в США раньше, чем считается сейчас.

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Дарья Мостовая

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