UA

Вечеринки от Помпео на 900 гостей. В Госдепе планируют устроить праздник в разгар эпидемии

03.12.2020, 13:45
Вечеринки от Помпео на 900 гостей. В Госдепе планируют устроить праздник в разгар эпидемии - Фото
Майкл Помпео (Фото: Erik S. Lesser/ЕРА)

Госсекретарь США Майкл Помпео решил организовать в Белом доме праздничные приемы – на один из них уже пригласили 900 гостей, еще 180 иностранных послов в США получили приглашения на второй. Мероприятия состоятся несмотря на разгар коронавирусной эпидемии, передает CNN.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Предполагается, что вечеринки пройдут в оффлайн-формате – на них гостям будут предложены закуски и напитки. При этом, в Госдепартаменте подчеркнули, что во время мероприятий обязательным будет ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Вместе с тем, ряд чиновников департамента раскритиковали такое решение, назвав его безответственным. "Что заставляет говорить<...>что они держат вирус под контролем, когда в здании буквально бушует эпидемия", – отметил один из них.

Читайте также: Печальный рекорд. В США второй день подряд выявляют свыше 90 000 случаев COVID-19 за сутки

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Майкл Помпео США госдеп вечеринка эпидемия коронавирус

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Власть советов. Как устроен Офис президента Зеленского

LIGA РадниківВласть советов. Как устроен Офис президента Зеленского
 