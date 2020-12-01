Первые случаи коронавируса появились в США раньше, чем считается сейчас – исследование

Первые случаи коронавируса появились в США в декабре 2019 года, а не в январе 2020, как принято было считать до этого. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

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Исследование выявило 106 случаев заражения из 7 389 образцов крови, взятых у доноров в девяти штатах США в период с 13 декабря по 17 января.

"Результаты этого отчета предполагают, что инфекции SARS-CoV-2 могли присутствовать в США в декабре 2019 года, раньше, чем предполагалось ранее", – говорится в документе.

Сейчас первый официальный зарегистрированный случай коронавируса в США датируется 19 января 2020 года. Сообщения о первых случаях в китайском Ухане впервые появились в конце декабря 2019 года.

Исследование укрепляет понимание того, что коронавирус циркулировал по всему миру раньше, чем считалось до этого. Ученые считают, что необходимо возобновить дискуссию о происхождении вируса.

В ноябре 2020 г ученые Национального института рака Италии заявили, что коронавирус циркулирует в стране с сентября 2019 года.

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Вадим Ребрина

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