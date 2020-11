Ведущий CNN после победы Байдена расплакался в эфире и произнес трогательную речь: видео

Американский обозреватель Ван Джонс расплакался в прямом эфире CNN, когда стало известно о вероятной победе Джо Байдена на выборах президента. Он произнес эмоциональную речь, которую посмотрели миллионы пользователей интернета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"It’s easier to be a parent this morning. It’s easier to be a dad. It’s easier to tell your kids character matters. It matters. Tell them the truth matters."



Van Jones reacts after CNN projected Joe Biden as the winner of the presidential election. https://t.co/HO9WG1KPLh pic.twitter.com/b9ukiZnSzk