Ведущий CNN после победы Байдена расплакался в эфире и произнес трогательную речь: видео

Ван Джонс сказал, что многие люди "реально страдали" при Трампе

Американский обозреватель Ван Джонс расплакался в прямом эфире CNN, когда стало известно о вероятной победе Джо Байдена на выборах президента. Он произнес эмоциональную речь, которую посмотрели миллионы пользователей интернета.

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"It’s easier to be a parent this morning. It’s easier to be a dad. It’s easier to tell your kids character matters. It matters. Tell them the truth matters."



Van Jones reacts after CNN projected Joe Biden as the winner of the presidential election. https://t.co/HO9WG1KPLh pic.twitter.com/b9ukiZnSzk — CNN (@CNN) November 7, 2020

"Сегодня утром легче быть родителем, легче быть отцом, легче сказать своим детям: характер важен, говорить правду – важно, быть хорошим человеком – важно. Легче стало для многих людей. Если ты мусульманин в этой стране, ты не должен беспокоиться, что президент не хочет, чтобы ты был здесь. Если ты иммигрант, ты не должен беспокоиться, что президента сделает более счастливым, если у тебя отберут детей или отправят мечтателей назад без причин", – сказал ведущий.

"Это (победа Байдена, – ред) защита для многих людей, которые реально страдали (при Дональде Трампе, – ред.). Вы знаете, "я не могу дышать" – это ведь не только Джордж Флойд. Многие люди чувствовали, что не могут дышать. Каждый день вы просыпаетесь, получаете эти твиты (очевидно, имеются в виду твиты Трампа, – ред.) и вы просто не знаете, и вы идете в магазин, и люди, которые боялись показать свой расизм, становятся все более угрожающими для вас. И вы беспокоитесь о своих детях, и вы беспокоитесь о своей сестре. Может ли она просто пойти в Walmart и вернуться в свой автомобиль, чтобы никто ничего не сказал ей. Ты тратишь много энергии, чтобы пытаться контролировать это", – сказал Ван Джонс.

В августе 2019 г Трамп издал постановление, согласно которому семьи нелегальных мигрантов могут содержаться под стражей неопределенный срок. Ранее их обязаны были освобождать после 20 дней после задержания

28 июня 2020 г Трамп поделился в Twitter видеороликом, на котором один из его сторонников несколько раз скандировал лозунг "Белая власть" ("white power"). Позже он удалил пост.

Вадим Ребрина

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