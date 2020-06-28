Трамп в соцсети поделился видео с расистским лозунгом, но позже удалил его

Сегодня, 28 июня, президент США Дональд Трамп поделился в соцсети Twitter видеороликом, на котором один из его сторонников несколько раз скандировал лозунг "Белая власть" ("white power"). Об этом сообщает BBC.
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Отмечается, что эту фразу часто используют ультраправые белые националисты. Президент США ретвитнул это видео на своей официальной странице в соцсети и поблагодарил людей с видео за их поддержку.
Сообщается, что Трамп сделал публикацию на фоне кризиса и дебатов о расовой дискриминации в США, вызванных резонансными убийствами белыми полицейскими афроамериканцев - Джорджа Флойда и Рейшара Брукса.
Отмечается, что поступок Трампа вызвал критику и демократов, и отдельных республиканцев. Примерно через четыре часа после публикации Трамп удалил это видео со своей страницы.
Позже в Белом доме объяснили, что Трамп распространил это видео, не прослушав его. "Президент Трамп является большим поклонником The Villages (община пенсионеров в штате Флорида - ред.). Он не слышал ни одного заявления, сделанного на видео. Он увидел огромный интерес со стороны многих его сторонников", - сказал сотрудник пресс-службы Белого дома Джадд Дир.
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