Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп в соцсети поделился видео с расистским лозунгом, но позже удалил его

Трамп в соцсети поделился видео с расистским лозунгом, но позже удалил его - Фото
Дональд Трамп (фото — White House, Shealah Craighead)
28.06.2020, 21:30

Президент США Дональд Трамп ретвитнул видеоролик расистского содержания, но через некоторое время удалил его

Сегодня, 28 июня, президент США Дональд Трамп поделился в соцсети Twitter видеороликом, на котором один из его сторонников несколько раз скандировал лозунг "Белая власть" ("white power"). Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что эту фразу часто используют ультраправые белые националисты. Президент США ретвитнул это видео на своей официальной странице в соцсети и поблагодарил людей с видео за их поддержку.

Сообщается, что Трамп сделал публикацию на фоне кризиса и дебатов о расовой дискриминации в США, вызванных резонансными убийствами белыми полицейскими афроамериканцев - Джорджа Флойда и Рейшара Брукса.

Отмечается, что поступок Трампа вызвал критику и демократов, и отдельных республиканцев. Примерно через четыре часа после публикации Трамп удалил это видео со своей страницы.

Позже в Белом доме объяснили, что Трамп распространил это видео, не прослушав его. "Президент Трамп является большим поклонником The Villages (община пенсионеров в штате Флорида - ред.). Он не слышал ни одного заявления, сделанного на видео. Он увидел огромный интерес со стороны многих его сторонников", - сказал сотрудник пресс-службы Белого дома Джадд Дир.

  • 25 мая в США вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать.
  • В ночь с 28 на 29 мая протесты переросли в погромы

Читайте также: Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песен на выборах

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
дональд трамп расизм
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 