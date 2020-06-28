Трамп в соцсети поделился видео с расистским лозунгом, но позже удалил его

Дональд Трамп (фото — White House, Shealah Craighead)

Сегодня, 28 июня, президент США Дональд Трамп поделился в соцсети Twitter видеороликом, на котором один из его сторонников несколько раз скандировал лозунг "Белая власть" ("white power"). Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что эту фразу часто используют ультраправые белые националисты. Президент США ретвитнул это видео на своей официальной странице в соцсети и поблагодарил людей с видео за их поддержку.

Сообщается, что Трамп сделал публикацию на фоне кризиса и дебатов о расовой дискриминации в США, вызванных резонансными убийствами белыми полицейскими афроамериканцев - Джорджа Флойда и Рейшара Брукса.

Отмечается, что поступок Трампа вызвал критику и демократов, и отдельных республиканцев. Примерно через четыре часа после публикации Трамп удалил это видео со своей страницы.

Позже в Белом доме объяснили, что Трамп распространил это видео, не прослушав его. "Президент Трамп является большим поклонником The Villages (община пенсионеров в штате Флорида - ред.). Он не слышал ни одного заявления, сделанного на видео. Он увидел огромный интерес со стороны многих его сторонников", - сказал сотрудник пресс-службы Белого дома Джадд Дир.

25 мая в США вспыхнули протесты : людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать.

В ночь с 28 на 29 мая протесты переросли в погромы

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