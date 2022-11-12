Великобритания и ЕС будут добиваться изоляции России на саммите G20 – The Telegraph
Великобритания и ЕС будут добиваться изоляции России на саммите G20, который состоится 15-16 ноября в Индонезии. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
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Россия будет представлена на саммите министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Британия и ЕС готовят ему бойкот и хотят, чтобы так же поступили другие партнеры в "двадцатке".
"Мы пытаемся работать с партнерами, чтобы очень, очень, очень четко продемонстрировать, что именно международное сообщество думает обо всех этих преступлениях, зверствах и незаконных действиях России. В том числе убеждая не встречаться с Лавровым или кем угодно, кто будет возглавлять российскую делегацию, и выходить из зала, когда будет выступать Россия", – рассказал представитель Службы иностранных дел ЕС.
По данным газеты, нынешний саммит не будет обычным.
"Лавров услышит, как изолирована Россия", – заверил один из собеседников издания.
- По данным Reuters, российская война против Украины будет главной в повестке дня G20. Ожидается, что лидеры "двадцатки" осудят ядерную угрозу.
- Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин "подробно" обсудят войну России против Украины на встрече 14 ноября, сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
- Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский будет участвовать в саммите G20 на Бали в онлайн-формате.
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