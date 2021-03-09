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Верховный суд США отклонил последний иск Трампа против результатов выборов

09.03.2021, 06:40
Верховный суд США отклонил последний иск Трампа против результатов выборов - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Верховный суд США отклонил вчера, 8 марта, последнюю из трех апелляций, поданных юристами бывшего президента Дональда Трампа в попытке оспорить результаты выборов. Об этом сообщает Reuters.

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Трамп пытался оспорить несколько тысяч бюллетеней для заочного голосования, выданных в Висконсине, где Трамп отстал от ставшего президентом Джо Байдена более чем на 20 000 голосов. Суд отклонил апелляцию без комментариев.

Это была последняя из трех апелляций, поданных юристами Трампа под конец его президентства. Две другие были отклонены 22 февраля. Одна из них также касалась голосования в Висконсине, другая – голосования в Пенсильвании. Ранее суды низших инстанций выносили решения против Трампа по этим делам.

Несмотря на проигрыш в судах, Трамп продолжает делать заявления о том, что якобы победа на выборах 3 ноября были украдена у него с помощью масштабных фальсификаций и нарушений. Reuters отмечает, что республиканцы пытаются использовать эти обвинения, чтобы ввести новые ограничения на голосование во многих штатах.

Денис Юдин
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