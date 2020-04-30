Вертолет НАТО пропал над Ионическим морем. СМИ пишут о крушении

Вертолет канадских ВМС CH-148 Cyclone, который участвовал в учениях НАТО у берегов Греции, пропал с радаров над Ионическим морем. Об этом сообщает CBC News.
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Правительство Канады и представители НАТО подтвердили, что инцидент произошел после того, как вертолет взлетел с фрегата HMCS Fredericton. Сейчас идет поисково-спасательная операция.
Греческие СМИ пишут о том, что CH-148 Cyclone упал в море, на борту находились шесть членов экипажа, а обломки вертолета уже найдены. Источник CBC News в правительстве Греции сообщает, что в море у предполагаемого места происшествия найдено одно тело.
Власти Греции, Канады и чиновники НАТО еще не подтверждали эту информацию официально.
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