Вертолет НАТО пропал над Ионическим морем. СМИ пишут о крушении

Вертолет CH-148 Cyclone (скриншот видео HMCS Vancouver, YouTube)

Вертолет канадских ВМС CH-148 Cyclone, который участвовал в учениях НАТО у берегов Греции, пропал с радаров над Ионическим морем. Об этом сообщает CBC News.

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Правительство Канады и представители НАТО подтвердили, что инцидент произошел после того, как вертолет взлетел с фрегата HMCS Fredericton. Сейчас идет поисково-спасательная операция.

Греческие СМИ пишут о том, что CH-148 Cyclone упал в море, на борту находились шесть членов экипажа, а обломки вертолета уже найдены. Источник CBC News в правительстве Греции сообщает, что в море у предполагаемого места происшествия найдено одно тело.

Власти Греции, Канады и чиновники НАТО еще не подтверждали эту информацию официально.

В начале месяца НАТО углубил партнерство с Украиной и Грузией. В список углубленных мер войдут, в том числе и совместные учения на Черном море.

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