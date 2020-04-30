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Вертолет НАТО пропал над Ионическим морем. СМИ пишут о крушении

Вертолет НАТО пропал над Ионическим морем. СМИ пишут о крушении - Фото
Вертолет CH-148 Cyclone (скриншот видео HMCS Vancouver, YouTube)
30.04.2020, 09:21

В Ионическом море пропал канадский вертолет НАТО. СМИ пишут, что вертолет разбился, но власти пока официально не подтверждают

Вертолет канадских ВМС CH-148 Cyclone, который участвовал в учениях НАТО у берегов Греции, пропал с радаров над Ионическим морем. Об этом сообщает CBC News.

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Правительство Канады и представители НАТО подтвердили, что инцидент произошел после того, как вертолет взлетел с фрегата HMCS Fredericton. Сейчас идет поисково-спасательная операция.

Греческие СМИ пишут о том, что CH-148 Cyclone упал в море, на борту находились шесть членов экипажа, а обломки вертолета уже найдены. Источник CBC News в правительстве Греции сообщает, что в море у предполагаемого места происшествия найдено одно тело.

Власти Греции, Канады и чиновники НАТО еще не подтверждали эту информацию официально.

  • В начале месяца НАТО углубил партнерство с Украиной и Грузией. В список углубленных мер войдут, в том числе и совместные учения на Черном море.

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Марк Сировой
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