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19.03.2019, 10:03

Видео резни в Новой Зеландии ищут по 800 "отпечаткам пальцев"

Видео резни в Новой Зеландии ищут по 800 "отпечаткам пальцев" - Фото
Скриншот из видеозаписи

Трагедия в мечетях Крайстчерч показала, что онлайн-гигантам нужно сотрудничать в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом в сети, пишет Reuters

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Для максимально полного и оперативного удаления из публичного доступа в интернете видео массового убийства в Новой Зеландии сетевые техногиганты коллективно собрали базу данных из более чем 800 признаков, по которым автоматически находятся копии этой записи. Сообщение от Facebook, Alphabet и Twitter передает Reuters.

В городе Крайстчерч одним стрелком-стримером были убиты 49 человек, преимущественно прихожане двух мечетей.

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Прямую трансляцию расстрела, говорят в компании, посмотрели не более 200 раз, ее архивную копию - около 3800 раз. До того, как Facebook обнаружил запись резни и удалил ее (первая жалоба поступила только через 12 минут после окончания 17-минутного стрима), пользователь с форума 8chan скопировал ее и выложил на файлообменнике.

Facebook, которым ежемесячно пользуются около 2,3 млрд людей, за первые сутки снял с публикации 1,5 млн копий видео, из которых более 1,2 млн были заблокированы при загрузке.

Читайте мнение: Новозеландский теракт и медиа: пуля со СМИщенным центром тяжести

Чтобы YouTube, Twitter, Facebook, Google и другие технокомпании не могли выявить запись из Крайстчерч, некоторые пользователи обрезали ее, добавляли сторонние кадры, перекодировали и производили другие манипуляции, тем самым пытаясь скрыть от поисковиков "отпечатки пальцев" оригинала.

"Несмотря на то, что это была не первая интернет-трансляция насильственного преступления, стрим этой резни показал, что пресечение распространения кровавых записей в интернете остается серьезной проблемой для технологических компаний, несмотря на годы инвестиций", - пишет агентство.

15 марта 2019 года произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, около полусотни ранены. Следствие убеждено, что за терактом стоит 28-летний австралийский радикал Брентон Таррант, который расстреливал людей и стримил это в соцсети. В своем "манифесте" он написал, что среди прочих стран посещал и Украину, и называет себя "эко-фашистом". Он арестован, ему грозит максимальный тюремный срок - 27 лет.

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Теги: мечеть, новая зеландия, массовое убийство, расстрел, брентон таррант, крайстчерч
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