Властей Ливана предупреждали о взрыве в Бейруте за две недели до него - Fox News

Служба безопасности страны еще в июле отправила правительству письмо, в котором предупредила, что в случае взрыва селитры столица будет разрушена

Сотрудники службы безопасности Ливана за две недели до взрыва в Бейруте направили президенту и премьер-министру страны письмо, в котором напомнили, что в порту столицы хранится аммиачная селитра, которая в случае взрыва "может разрушить столицу", передает Fox News.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

В письме также были подведены итоги судебного расследования по поводу хранения 2750 тонн взрывоопасных материалов, которое было начато еще в январе этого года. Как отметил в комментарии Reuters один из авторов письма, "существовала опасность, что этот материал в случае кражи мог быть использован для террористической атаки".

По словам уже экс-премьер-министра Ливана Хасана Диаба, после получения письма они "отреагировали на него". Президент страны Мишель Аун сказал, что ему было известно об аммиачной селитре и он приказал охранным и военным ведомствам заняться этим вопросом, но после -взырыва заявил, что не должен нести за него ответственность.

"Я не несу ответственности! Я не знал, где нитрат аммония был размещен и не знал, насколько это было опасно", - подчеркнул президент. Он отметил, что у нет полномочий разбираться с портом напрямую. "Существует иерархия и все, кто знал, должны были выполнять свои обязанности и делать все необходимое", - добавил Аун.

Судебное расследование по нитрату аммония было начато в январе, когда служащие порта обнаружили, что в складе, где хранилась селитра, есть дыра, а сам он никем не охраняется. Тогда генеральный прокурор Ливана приказал отремонтировать ангар и обеспечить безопасность хранения там аммиачной селитры.

4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв - взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли более 150 человек, тысячи были травмированы, еще часть осталась без крова. Общий убыток от взрыва составил около $3-5 млрд.

6 августа в столице Ливана начались антиправительственные протесты - демонстранты были возмущены тем, что опасное вещество хранилось в пределах города.

10 августа правительство Ливана ушло в отставку.

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.