Власти Испании призвали граждан есть меньше мяса – испанцы недовольны

Министр по делам потребителей Испании Альберто Гарсон запустил кампанию, призывающую людей подумать о сокращении потребления мяса "во благо своего здоровья и планеты". Об этом пишет The Guardian.

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По словам Гарсона, Испания съедает больше мяса, чем любая другая страна ЕС. Ежегодно в стране убивают 70 миллионов свиней, коров, овец, коз, лошадей и птиц, чтобы произвести 7,6 млн тонн мяса.

Министр отметил, что Испания столкнулась с проблемой быстрого опустынивания и потому нецелесообразно использовать большое количество воды для выращивания животных.

Сообщается, что Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питания рекомендует людям съедать от 200 до 500 г мяса в неделю – в среднем испанец съедает за неделю килограмм.

"Это не значит, что мы не можем время от времени устраивать семейное барбекю. Просто мы должны делать это немного более сдержанно, компенсируя дни, когда мы едим мясо, за счет дней, когда мы едим больше салата, риса, бобовых и овощей. На карту поставлено наше здоровье и здоровье наших семей. Слишком много мяса вредно для нашего здоровья и для планеты", – сказал министр.

Реакция испанских фермеров оказалась незамедлительной – шесть мясных ассоциаций написали Гарсону открытое письмо, в котором заявили, что были ошеломлены кампанией министерства, которая "дискредитирует" сектор, на который приходится 2,5 млн рабочих мест и экспорт на сумму почти 9 млрд евро. Кроме того, Гарсона также раскритиковали коллеги по правительству.

В 2020-ом в пригороде Тель-Авива открылся ресторан The Chicken, в котором подают куриное мясо, выращенное в лабораторных условиях из живых клеток.

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Станислав Стороженко

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