Власти Киргизстана заявили о попытке государственного переворота

Алмазбек Атамбаев (фото - 24.kg)

Задержанный при помощи спецназа экс-президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев якобы готовил в стране государственный переворот. Об этом сегодня, 13 августа, заявил глава местного госкомитета нацбезопасности Орозбек Опумбаев, пишет tengrinews.kz из Бишкека.

"Я открыто заявляю, что он готовился к госперевороту. После того как он заявил, что не намерен сдаваться, мною было принято решение об использовании спецназа", - сказал чиновник.

Председатель ГКНБ утверждает, что Атамбаев и его окружение "платили людям, в частности женщинам и старикам, чтобы они окружали его". Это, делает вывод чиновник, сделано для того, "чтобы использовать информацию о ранении мирных граждан как фактор для свержения власти".

"Все докладывалось в штаб Атамбаева бывшими сотрудниками министра Исраилова (экс-глава МВД) и Сегизбаева (экс-глава ГКНБ). Они получали деньги за этом", - подчеркнул Опумбаев.

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