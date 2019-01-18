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18.01.2019, 10:35

Власти Китая увидели для себя угрозу в "цветных революциях"

Власти Китая увидели для себя угрозу в "цветных революциях" - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Полиция Китая должна сосредоточиться на защите политической системы страны, говорят высокопоставленные чиновники

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Полиция Китая должна сосредоточиться на противостоянии "цветным революциям" и рассматривать защиту политической системы страны как приоритет. Об этом заявил высокопоставленный чиновник в правоохранительных органах КНР, пишет Reuters.

Ранее президент Си Цзиньпин высказал мнение, что Китаю необходимо активнее противостоять западному влиянию, которое может подорвать правление партии.

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Полиция должна "нанести ответный удар по всем видам подрывной деятельности враждебных иностранных сил", заявил министр общественной безопасности Чжао Кежи считает.

Напомним, США пригрозили Китаю проходом авианосца через Тайваньский пролив. ВМС США отмечают, что ускоренная военная модернизация Китая может представлять угрозу для них.

До этого сообщалось, что военное командование США видит в КНДР, России и Китае своих "космических врагов", а потому намерено развивать системы противоракетной обороны непосредственно в космосе.

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Теги: Китай, цветные революции, си цзиньпин
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