Джамаль Хашогги (скриншот видео)

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По версии прокуратуры Саудовской Аравии, журналист Джамаль Хашогги погиб в результате драки в посольстве

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Саудовская Аравия признала смерть журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление генерального прокурора страны на государственном телевидении.

Причиной смерти он назвал драку в консульстве Саудовской Аравии. В рамках расследования задержали 18 человек, в отставку ушли ряд чиновников.

Впервые власти Саудовской Аравии официально признали смерть Хашогги после визита в консульство страны в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп сказал, что доверяет заявлениям саудитов.

По информации СМИ, власти Саудовской Аравии планируют обвинить в убийстве Хашогги генерал-майора разведки, близкого к наследному принцу Мохаммеду бин Салману. Власти могут выдвинуть версию, что тот получил устное указание задержать Хашогги для допроса, но он либо неправильно понял указания принца, либо превысил силу и убил журналиста.

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.