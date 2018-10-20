Саудовская Аравия признала смерть журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление генерального прокурора страны на государственном телевидении.
Причиной смерти он назвал драку в консульстве Саудовской Аравии. В рамках расследования задержали 18 человек, в отставку ушли ряд чиновников.
Впервые власти Саудовской Аравии официально признали смерть Хашогги после визита в консульство страны в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп сказал, что доверяет заявлениям саудитов.
По информации СМИ, власти Саудовской Аравии планируют обвинить в убийстве Хашогги генерал-майора разведки, близкого к наследному принцу Мохаммеду бин Салману. Власти могут выдвинуть версию, что тот получил устное указание задержать Хашогги для допроса, но он либо неправильно понял указания принца, либо превысил силу и убил журналиста.
2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.